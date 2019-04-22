В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна

22 апреля 2019 15:25 (UTC+04:00)

Самая крупная в мире ванна из чистого золота весом более 150 кг установлена в понедельник в павильоне горячих источников курортной зоны города Сасебо на острове Кюсю, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС.

Она сразу была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Представители редакционного совета, как сообщается, тщательно проверили, можно ли пользоваться этим резервуаром, как поступает в нее целебная вода из источников и т.д.

Ванна из 18-каратного золота изготовлена группой мастеров в Токио и обошлась примерно в 800 млн иен (более $7,1 млн). Она имеет круглую форму и может, как утверждается, вместить двух человек.

За пользование золотой ванной владельцы павильона предполагают брать по 5,4 тыс. иен (более $48) в час с человека. Горячие источники в Сасебо известны своей водой с большим содержанием натрия.

В Японии не в первый раз представляют бытовые изделия из драгоценных металлов. Так ювелирная компания Tanaka Kikinzoku регулярно предлагает покупателям рождественские елки из червонного золота. Цена некоторых из них достигала $5 млн - и покупатели находились.

Эта же фирма однажды изготовила точную золотую копию скрипки работы Страдивари. На нее ушло около 14 кг металла. Корпус скрипки был выполнен из золотых листов толщиной не более 4 мм. Специалисты уверяли, что на инструменте можно было играть.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Nissan обвинил Гона в присвоении средств компании
В мире 09:57
В Японии автобус врезался в толпу пешеходов, один человек погиб
Другие страны 21 апреля 12:08
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
В мире 20 апреля 11:46
Незрячий японский путешественник пересек на яхте Тихий океан
В мире 20 апреля 06:49
Япония продолжит закупки F-35A в США
В мире 20 апреля 04:30
Японцы рассказали об отношении к первым в истории десятидневным каникулам
В мире 19 апреля 11:18
Лента новостей
Агшин Абдуллаев выступит в Баку с сольным концертом
Культура 15:46
Турецкая разведка провела спецоперацию на севере Ирака
Турция 15:42
На восточное побережье Испании обрушились проливные дожди
В мире 15:39
Любовь по-азербайджански отпетого бунтаря и отличницы - до и после… (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 15:37
Представители Общественного объединения “Региональное развитие” посетили ребенка, покусанного собакой
Общество 15:31
Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве
Политика 15:22
Казахстан и Республика Корея подписали документы на $3,5 млрд
Бизнес 15:14
У церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик
В мире 15:09
Юнкер заявил, что уже сейчас осуществляются попытки повлиять на выборы в Европарламент
В мире 15:06