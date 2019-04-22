В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна

Самая крупная в мире ванна из чистого золота весом более 150 кг установлена в понедельник в павильоне горячих источников курортной зоны города Сасебо на острове Кюсю, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС.

Она сразу была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Представители редакционного совета, как сообщается, тщательно проверили, можно ли пользоваться этим резервуаром, как поступает в нее целебная вода из источников и т.д.

Ванна из 18-каратного золота изготовлена группой мастеров в Токио и обошлась примерно в 800 млн иен (более $7,1 млн). Она имеет круглую форму и может, как утверждается, вместить двух человек.

За пользование золотой ванной владельцы павильона предполагают брать по 5,4 тыс. иен (более $48) в час с человека. Горячие источники в Сасебо известны своей водой с большим содержанием натрия.

В Японии не в первый раз представляют бытовые изделия из драгоценных металлов. Так ювелирная компания Tanaka Kikinzoku регулярно предлагает покупателям рождественские елки из червонного золота. Цена некоторых из них достигала $5 млн - и покупатели находились.

Эта же фирма однажды изготовила точную золотую копию скрипки работы Страдивари. На нее ушло около 14 кг металла. Корпус скрипки был выполнен из золотых листов толщиной не более 4 мм. Специалисты уверяли, что на инструменте можно было играть.

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