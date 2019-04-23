Умер продюсер "Игры" и "Выжившего" Стив Голин

23 апреля 2019 01:57 (UTC+04:00)

Американский продюсер кино и телевидения Стив Голин, участвовавший в создании фильмов "Выживший", "В центре внимания", "Дикие сердцем" и других, скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Hollywood Reporter.

По информации издания, Голин много лет вел борьбу с раком.

Он известен как продюсер таких фильмов, как "Вавилон", "Вечноесияние чистого разума", "Быть Джоном Малковичем", "Игра", "Выживший", "В центре внимания".

Фильм "В центре внимания", над которым работал Голин, завоевал "Оскар" в номинации "Лучший фильм", а фильм "Выживший" и сериал "Мистер Робот" получили награды "Золотой глобус".

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