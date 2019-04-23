В ЮАР пять человек погибли в результате схода оползней и обрушения домов

Пять человек погибли, еще несколько пострадали в результате схода оползней и обрушения домов после сильных ливней в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Представитель службы неотложной помощи провинции Квазулу-Натал Гаррит Джеймисон отметил, что "несколько домов" обрушились из-за дождя и схода оползней. Он уточнил, что спасателям удалось обнаружить тела двух взрослых и двух детей, несколько человек пострадали.

Пятый человек погиб в результате обрушения дома, когда спасатели пытались извлечь другого пострадавшего из-под завалов.

Портал также приводит слова представителя Департамента совместного управления и местных обычаев провинции Квазулу-Натал Леннокса Мабасо, который сообщает, что на данный момент "невозможно сказать точно, как много людей пострадали".

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в ЮАР в результате обрушения части здания церкви в провинции Квазулу-Натал во время пасхальной службы. Обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.

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