Трамп посетит Францию 6 июня

23 апреля 2019 16:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией 6 июня посетит Францию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Президент США Дональд Трамп и первая леди отправятся 6 июня в Нормандию по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для участия в церемониях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии на американском воинском кладбище в городе Кольвиль-сюр-Мер" - сказано в сообщении. В ходе своего визита Трамп проведет переговоры с Макроном "для укрепления тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности".

Белый дом также подтвердил официальный визит президента США с 3 по 5 июня в Великобританию. Отмечается, что Трамп проведет встречу с королевой Елизаветой II, премьер-министром Терезой Мэй, а также примет участие в мероприятии в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, которое состоится в Портсмуте.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца информировала, что президент США посетит Великобританию с первым государственным визитом.

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