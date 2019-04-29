Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам

29 апреля 2019 03:47 (UTC+04:00)

Американскому фантастическому фильму от Marvel и Disney “Мстители: Финал” удалось побить мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката. По данным агентства Bloomberg, в первый уик-энд показа новая серия киносаги собрала рекордные 1,2 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно прогнозам, в целом картина может заработать свыше 2,5 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд принадлежал другому фильму этой же франшизы — "Мстители: Война бесконечности". Он за первые выходные собрал 640 миллионов долларов.

Новые "Мстители" вышли на мировые экраны 24 апреля. В США прокат стартовал 26 апреля. Российские зрители его смогут увидеть 29 апреля.

В новой серии супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

Главные роли в картине исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Карен Гиллан и другие.

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