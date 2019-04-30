Еврокомиссия предложила сделать оборону первым приоритетом ЕС на следующие пять лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила сделать укрепление обороны и безопасности Евросоюза первым из пяти стратегических приоритетов на следующий пятилетний политический цикл 2019-2024 года. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе документе с рекомендациями Еврокомиссии своим преемникам и лидерам ЕС на следующую европейскую пятилетку 2019-2024 годов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Она начнется после ротации руководства ЕС в этом году: выборов в Европарламент 23-26 мая и смены состава всех институтов ЕС в октябре этого года.

"Наши действия в будущем должны быть сфокусированы в пяти областях. Первое - это защита Европы. Мы должны продолжать наши усилия по строительству эффективного и действенного Европейского союза в сфере безопасности и Европейского оборонного союза, чтобы оборонное сотрудничество между государствами Европы стало нормой, а не исключением", - говорится в документе.

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