Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

1 мая 2019 22:20 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 20:01 мск. Чаще всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Италии, Португалии. О незначительных сбоях сообщают и жители ряда российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Томска, Барнаула.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (53%), еще 31% жалуются на то, что не могут войти в социальную сеть, порядка 14% не могут зайти на сайт соцсети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
США 26 апреля 02:30
В Instagram отреагировали на сообщения СМИ об отказе от лайков
В мире 19 апреля 16:57
Instagram заморозил аккаунты ряда официальных лиц Ирана
Общество 17 апреля 22:44
Произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
В мире 14 апреля 15:25
Популярность Pinterest и Instagram в Азербайджане возросла
ИКТ 1 апреля 13:00
В работе Instagram наблюдается сбой
Другие страны 31 марта 22:01
Лента новостей
Сколько предпринимателей Азербайджана обратилось за услугой «Единая экспортная заявка»?
Бизнес 23:32
США и Китай могут объявить о достижении договоренности по торговле к 10 мая
США 23:22
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
США 22:58
Туркменистан отмечает потенциал поступательного развития двусторонних отношений с Украиной
Туркменистан 22:54
Объявлена официальная дата начала строительства IGB
Энергетика 22:32
Число пострадавших полицейских в ходе парижских беспорядков увеличилось до 14 - СМИ
Европа 22:29
В Баку открылся Фестиваль американских фильмов "Сила человеческого духа" (ФОТО)
Культура 22:26
Сколько предпринимателей в Азербайджане получили доступ к экспорту в США и другие страны?
Бизнес 22:00
"Реал" пожелал скорейшего выздоровления Касильясу
В мире 21:50