В Париже пройдут переговоры по мерам после пожара в Нотр-Даме

Еврокомиссар по вопросам культуры Тибор Наврачич проведет в Париже переговоры с министрами культуры европейских стран по мерам сохранения исторического наследия после крупного пожара в главном парижском соборе Нотр-Дам, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта сегодня находится в Париже для участия в специальном заседании министров культуры, организованном после пожара в Нотр-Даме. Обсуждение будет сосредоточено на создании механизма сотрудничества для обмена ресурсами и опытом в целях более эффективной защиты европейского культурного наследия, находящегося под угрозой", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Мы не должны забывать, что отсутствие мер, отсутствие технического обслуживания или профилактики обходятся дорого. Мы должны инвестировать больше, но это общая ответственность правительств, компаний и граждан во всей Европе. ЕС по-прежнему готов оказать помощь в укреплении и защите нашего культурного наследия", - приводит его слова пресс-служба.

Кроме того, министры обсудят способы повышения координации и использования существующих механизмов финансирования ЕС для поддержки культурно-исторического наследия.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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