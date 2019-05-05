В Афганистане ликвидировали главаря боевиков ИГ

Афганские специальные силы ликвидировали руководившего деятельностью террористов на севере Афганистана и в Центральной Азии главаря боевиков группировки ИГ, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Операция прошла в пятницу ночью. Уточняется, что лидер боевиков Муфти Узбек отвечал за деятельность террористов в северных частях Афганистана и участвовал в планировании и организации терактов. Также он занимался экипированием и финансированием операций террористов в Центральной Азии.

Специальные силы ликвидировали также не менее трёх боевиков в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. В ходе операции они изъяли оружие и военное снаряжение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.