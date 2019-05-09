Юнкер назвал главные качества своего идеального преемника

9 мая 2019 15:03 (UTC+04:00)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал в четверг на саммите ЕС в Сибиу идеальные характеристики, которыми должен обладать его преемник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Юнкер принимает участие в неформальных переговорах глав 27 стран ЕС в Трансильвании, которые проходят в преддверии выборов в Европарламент в конце мая. Их итоги повлияют на формирование состава будущей Еврокомиссии, нынешний мандат которой истекает этой осенью.

"У главы Еврокомиссии должны быть идеи и большое умение слушать", - заявил Юнкер, отвечая на вопрос журналистов, какими, по его мнению, качествами должен обладать будущий глава ЕК.
Кандидатами на этот пост являются политики, возглавляющие избирательные списки панъевропейских партий, представленных в Европарламенте. Наиболее вероятным кандидатом становится политик, чья партия набирает наибольшее число голосов, при этом окончательно кандидатура утверждается после голосования лидеров стран ЕС в Евросовете и одобрения Европарламента.

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