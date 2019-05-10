Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак

10 мая 2019 12:33 (UTC+04:00)

Совместные учения по отражению угроз в киберпространстве, а также совершенствованию механизмов информационной защиты проведут страны G7 в июне. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на открытии конференции по информационной безопасности в финансовой сфере, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Будучи председателем G7 в этом году, мы решили провести в странах объединения трансграничные учения с моделированием киберкризиса в следующем месяце, - сказал он. - Я уверен, мы сможем многое вынести из этих [учений] и вместе улучшить нашу устойчивость к подобным угрозам, а также механизмы совместной работы".

Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран". "G20, как первый шаг, и далее остальные страны, как второй шаг", - пояснил он, отметив, что преступники будут искать лазейки в системах наименее защищенных стран.

"Банки и финансовые институты должны продолжать укрепляться против потенциальных кибератак", - сказал Ле Мэр. Он напомнил о нескольких масштабных хакерских операциях с распространением вирусов Wannacry и notPetya, ущерб от которых обошелся банкам и различным коммерческим организациям в миллионы евро. По словам министра, Banque de France, выполняющий роль центрального банка страны, уже разработал меры для проверки финансовых учреждений на устойчивость к киберугрозам, признав в то же время, что банкам "еще предстоит выполнить домашнюю работу", чтобы соответствовать повышающимся требованиям в этой сфере.

"Сейчас мы сосредоточены не на повышении осведомленности о киберугрозах в финансовом секторе, вы и так прекрасно о них знаете, и финансовые институты знают об этом риске. Пришло время предпринимать меры в отношении рисков, связанных с информационной безопасностью. Мы должны обеспечить более тесное сплетение подходов, которые принимались независимо в разных юрисдикциях", - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон предложил провести дискуссию между всеми участниками СВПД
Европа 9 мая 22:11
Великобритания, Германия и Франция осудили новые санкции США против Ирана
В мире 9 мая 12:44
Великобритания, Германия и Франция отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке
В мире 9 мая 11:42
В Париже начались торжества в честь 74-й годовщины окончания Второй мировой войны
В мире 8 мая 13:15
Захватившего заложников под Тулузой задержали
Европа 8 мая 03:02
Полиция освободила всех заложников, захваченных под Тулузой (Обновлено)
Европа 7 мая 23:37
Лента новостей
Опрос ВБ: Условия жизни в Азербайджане улучшились, в Армении и Грузии - ухудшились
Бизнес 13:47
Фонд Гейдара Алиева вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие страны - депутат
Общество 13:45
Тунзаля Агаева выступила в Париже с концертом "Джаз на службе мира" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:41
Узбекистан запретил использование стойких органических загрязнителей
Бизнес 13:30
Анар Багиров: В прошлом году в Коллегию адвокатов поступило более 500 жалоб
Политика 13:24
Госдолг Японии превысил $10 трлн
В мире 13:22
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:21
МВФ призывает Узбекистан сдерживать рост кредитования
Бизнес 13:18
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Политика 13:18