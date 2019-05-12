В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах (Обновлено)

12 мая 2019 14:01 (UTC+04:00)

Власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.

"Пресс-служба правительства Фуджейры опровергает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата сегодня утром, и подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении госагентства WAM.

Пресс-служба призвала средства массовой информации опираться в работе на официальные источники.

13:10 (GMT+4) Несколько взрывов произошло в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, сильные взрывы прогремели в порту Эль-Фуджайры рано утром в воскресенье.

Как сообщает телеканал, пожар возник на нескольких танкерах, находящихся в доках порта. По имеющимся данным, от 7 до 10 нефтеналивных судов охвачены огнем.

Отмечается, что над портом замечены американские и французские военные самолеты.

Других подробностей телеканал не приводит.

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