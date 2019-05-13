В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом

13 мая 2019 09:17 (UTC+04:00)

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, которые прибыли на место, обнаружили перевернутый автобус на обочине.
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Всего в автобусе находилось 43 пассажира, 21 человек получил легкие ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция устанавливает причину происшествия.

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