Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

13 мая 2019 09:59 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Аз-Заяни заявил, что "это опасное развитие и эскалация, обозначающие злые намерения сторон, которые планировали и воплощали эти операции, подвергающие большой опасности безопасность морского судоходства в регионе и угрожающие жизни экипажей".

"Генеральный секретарь Совета сотрудничества призвал международное сообщество и международные организации, занимающиеся морским судоходством, выполнить политические и юридические обязательства, чтобы помешать любым сторонам, пытающимся нарушить безопасность морского судоходства в этом жизненно важном регионе мира", - говорится в заявлении на сайте.

Аз-Заяни также отметил, что такая безответственная деятельность приведет к росту числа конфликтов в регионе, усилению напряженности.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило в воскресенье, что четыре торговых судна подверглись "актам вредительства" в районе порта Фуджейра, никто не пострадал. Отмечается, что в результате инцидентов человеческих жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

Ранее власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах. Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.

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