Юнкер рассказал, какие из партий в ЕС достойны называться народными

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии предстоящих выборов в Европарламент рассказал, какие партии, по его мнению, могут называться подлинно народными, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"По моему мнению, вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей. Ниже этого, вы – просто партия", - приводит слова Юнкера электронная версия европейского издания газеты Politico.

ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Очередные выборы европарламентариев состоятся в странах-членах ЕС с 23 по 26 мая. Гражданам объединенной Европы предстоит избрать 705 членов ЕП, без учета депутатских мандатов Великобритании, выходящей из состава сообщества.

Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

То, что евроскептики увеличат представительство в ЕП по итогам майских выборов в ассамблею, подтверждает апрельская прогнозная оценка, подготовленная ЕП на основе анализа политических предпочтений граждан в странах ЕС, без учета участия в выборах граждан Великобритании.

Так, согласно прогнозу, фракция "Европа наций и свобод", большинство членов которой представляют французскую партию "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт"), увеличит количество мандатов в ассамблее с 37 до 61. Фракция "Европа свобод и прямой демократии", напротив, лишится одного мандата по сравнению с 41 сегодня, а вот политическое объединение "Европейских консерваторов и реформаторов" лишится 22 депутатских мест и будет насчитывать 53 парламентария. Это связано с выходом Великобритании из ЕС, в результате которого общее число депутатов ЕП сократится с 751 до 705.

Вместе с тем, свидетельствует прогноз, в новом составе ассамблеи число депутатов от новых партий возрастет с 22 до 52, при этом количество независимых парламентариев сократится с 37 до 7.

Фракция крупнейшей политической силы ЕС - Европейской народной партии - сохранит свое лидерство в ЕП, но будет располагать 188 против нынешних 217 мандатов. Второе по численности парламентское объединение — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - может рассчитывать на 142 депутатских портфеля против 186 сегодня. "Альянс либералов и демократов в поддержку Европы", напротив, усилит свое представительство с 68 до 72 парламентариев и станет третьей по влиянию в ЕП фракцией.

В свою очередь, "Зеленые/свободный европейский альянс" лишатся лишь одного мандата против 52 нынешних, тогда как "Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые" сократят представительство в ассамблее с 52 до 49.

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