Совет ЕС заявил, что программа "Восточное партнерство" оказалась эффективной и динамичной

Программа "Восточное партнерство" (сотрудничество между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной), 10-летие которой отмечается 13-14 мая в Брюсселе, оказалась эффективной и динамичной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник по итогам заседания глав МИД стран сообщества и государств - участников программы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"За прошедшие годы "Восточное партнерство" оказалось эффективной, гибкой, адаптированной и динамичной программой. Она послужила развитию, адаптации к новым вызовам, в том числе к стабильности и устойчивости, и в конечном итоге к укреплению наших взаимовыгодных отношений", - отмечается в нем.

Программа была официально запущена 7 мая 2009 года, и в этом году она отмечает свой юбилей. По сути в рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм". В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.

Итоги 10 лет развития этой программы показали, что три страны, взявшие курс на максимальное сближение с ЕС - Украина, Грузия, Молдавия - вряд ли могут похвастаться лучшими результатами развития, чем Армения, Азербайджан и Белоруссия, которые придерживаются выборочного подхода к реализации различных аспектов этой программы.

14 мая для участников программы в резиденции Еврокомиссии в Брюсселе пройдет Конференция высокого уровня "Восточного партнерства", на которой, как ожидается, последний раз появится перед брюссельской аудиторией покидающий свой пост президент Украины Петр Порошенко.

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