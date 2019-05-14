Чистая прибыль Nissan в 2018 финансовом году упала до минимума за девять лет

Чистая прибыль автоконцерна Nissan сократилась в 2018 финансовом году (апрель 2018 года - апрель 2019 года) по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 57,3%, до 319 млрд иен (2,92 млрд долларов). Соответствующие данные приводятся в распространенном во вторник финансовом отчете компании, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние девять лет. Операционная прибыль корпорации за тот же период упала на 44,6%, до 318,2 млрд иен (2,9 млрд долларов). Основными причинами плохих отчетных данных корпорации стали низкие продажи на рынках Северной Америки.

Nissan также прогнозирует дальнейшее снижение прибыли и в этом финансовом году.

Один из крупнейших японских автопроизводителей ранее оказался в центре скандала из-за обвинений его экс-главы Карлоса Гона в финансовых махинациях. В частности, по данным следствия, он не задекларировал значительную часть доходов, полагавшихся за работу на посту главы Nissan.

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