В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Как сообщило в четверг агентство DPA, испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам основателя компании Даниэля Виганда, модель весом в 1,5 т вертикально поднялась вверх и некоторое время висела в воздухе. В последующем, как планируется, такси осуществит несколько маневров и совершит горизонтальный полет. В кабине не было пассажиров, аппаратом управляли дистанционно.

С 2025 года такие такси будут летать как минимум в двух германских городах на коммерческой основе. Аппарат располагает 36 электрическими двигателями , как предполагается, будет разгоняться до 300 км/ч и лететь на протяжении 1 часа. "В перспективе самолет Lilium будет выгоднее, чем вертолет, поскольку в нем практически нет механики, и он использует лишь десятую часть его энергии", - заметил Виганд.

В компании хотят создать собственную систему бронирования полетов. "Я исключаю то, что мы будем продавать самолет богатым частным лицам или фирмам. Цель заключается в том, чтобы граждане бронировали у нас полеты по ценам такси", - заявил Виганд. Аппараты, на его взгляд, можно использовать как в крупных городских центрах, так и в сельских регионах, где нет инфраструктуры.

Lilium была основана в 2015 году. Китайский концерн Tencent и другие инвесторы выделили на ее развитие более $100 млн. Сейчас офис Lilium находится в Оберпфаффенхофене (федеральная земля Бавария), компания насчитывает около 300 сотрудников. "Выход на биржу был бы интересным путем развития, но пока это вообще не обсуждается", - отметил Виганд. По его словам, планируется трудоустроить еще несколько сотен человек и построить в Германии четыре завода, возможно, они будут находиться в Баварии.

Аэротакси от Airbus

11 марта свой пилотный проект по испытаниям аэротакси, получившего название CityAirbus, запустила в Ингольштадте компания Airbus. Проект тогда представили министр транспорта Андреас Шойер и госминистр по вопросам развития цифровых технологий Доротея Бэр. Презентация прошла на площади перед городской ратушей.

CityAirbus представляет собой похожую на дрон машину с четырьмя сиденьями и восемью винтами. Она работает на электрической тяге. Предполагается, что такие воздушные такси будут курсировать в крупных городах, в частности, от центра до аэропорта. В дальнейшем возможно и другое применение, например, они смогут быстро доставлять врачей к местам ЧП, в крайних случаях транспортировать кровь и органы пациентам.

CityAirbus был сконструирован на заводе Airbus в баварском Донаувёрте.

В будущем такие такси могут стать альтернативой традиционным транспортным средствам, прежде всего в городах с особо интенсивным движением.

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