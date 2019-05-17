Британский неонацист приговорен к пожизненному сроку за подготовку убийства

Британский неонацист из запрещенной организации National Action приговорен к пожизненному тюремному заключению по обвинению в заговоре с целью убийства члена палаты общин, лейбориста Рози Купер, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее центральный уголовный суд Лондона огласил приговоры лидеру организации, 32-летнему Кристоферу Литго и его стороннику, 24-летнему Мэтью Ханкинсону. Они были признаны виновными в членстве в запрещенной экстремистской организации. Литго получил восемь тюрьмы, Ханкинсон – шесть.

Как сообщает газета, в пятницу Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил 23-летнего Джека Реншоу к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия наказания в 20 лет.

Лидер National Action был задержан в рамках расследования дела о заговоре. При обыске у Литго был найден 50-сантиметровый нож. Заговор был раскрыт благодаря сведениям информатора, который в июле 2017 года поделился имеющимися у него сведениями с одной из правозащитных организаций.

По данным следствия, Литго одобрил убийство Купер в разговоре с Реншоу. Ранее Реншоу был признан виновным в подготовке теракта и заговоре с целью убийства полицейского. Однако присяжные не сочли Литго виновным в подготовке покушения на Купер, оставив в силе обвинения в членстве в запрещенной организации.

Зимой 2018 года британская полиция провела массовые задержания членов National Action по всей стране. Последние задержания прошли в январе – пятерым мужчинам предъявили обвинения в подготовке терактов и подстрекательстве к терактам. National Action — неонацистская молодежная организация, вошедшая в список запрещенных в Великобритании в декабре 2016 года после того как поддержала убийство члена палаты обжин Джо Кокс.

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