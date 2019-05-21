Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России

21 мая 2019 15:09 (UTC+04:00)

Мужчина, решивший накануне влезть на Эйфелеву башню и проведший около шести часов почти на самом ее верху, оказался выходцем из России, склонным к суициду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В районе обеда в понедельник стало известно, что с Эйфелевой башни эвакуированы посетители, а вокруг нее выставлен периметр безопасности. Такие меры были предприняты после того, как одетый в черное мужчина в возрасте около 40 лет влез на конструкцию башни в районе второго яруса и принялся карабкаться наверх. На протяжении нескольких часов он стоял под третьим и последним ярусом башни, держась за ее перекладины. К месту инцидента прибыли полицейские и спасатели, в контакт с неизвестным вступил переговорщик. В результате мужчина сдался спасателям. Эйфелева башня открылась для посетителей лишь утром во вторник.

"Мужчина - обратившийся (во Франции) за убежищем - русский, с суицидальными наклонностями", - сообщает телеканал. "Верхолаз", имя которого по-прежнему не называется, не был помещен под стражу после того, как его спустили с башни. Однако предстать перед правосудием ему все же предстоит в ближайшее время. В российском посольстве в Париже информации о мужчине, взобравшемся на башню, не получали. "Французские власти российское посольство не информировали", - сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

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