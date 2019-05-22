Полиция Индонезии задержала около 70 участников беспорядков в Джакарте

22 мая 2019 10:58 (UTC+04:00)

Полиция Индонезии задержала 69 организаторов и участников массовых акций протеста в Джакарте. Обновленные данные привел в среду на пресс-конференции представитель правоохранительных органов республики Мухаммад Икбаль, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы установили, что большинство из арестованных прибыли в Джакарту из провинций Бантен, Западная Ява, Центральная Ява. Мы получили также доказательства, что организаторы использовали автомобили скорой помощи для хранения камней, петард и холодного оружия", - цитирует его выступление портал Detik.

По его словам, во время ночных беспорядков было уничтожено не менее 11 машин, в том числе полицейских.

Ранее представитель полиции Дэди Прасетио уточнил, что "в беспорядках приняли участие не менее 200 человек". В ответ сотрудникам правоохранительным органов пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Как сообщил в среду столичный губернатор Анис Басведан, не менее шести человек умерли, свыше 200 получили ранения после ночных беспорядков. Полиция пока не подтверждает эти данные.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман во вторник объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник - 44,5%. Представители штаба Субианто заявили, что согласно закону в течение трех дней после объявления результатов голосования они подадут иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

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