Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента

22 мая 2019 15:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на представителей Демократической партии в связи с тем, что со стороны партии стали чаще звучать призывы о начале процедуры импичмента главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Все, о чем меня просят демократы, основано на незаконно начатом расследовании, в котором они потерпели неудачу, особенно когда доклад (спецпрокурора США Роберта - ред.) Мюллера выдал заключение, что сговора не было.

Теперь они говорят "Объявите импичмент президенту Трампу", хотя он не сделал ничего плохого, в то время как они продолжают "рыть"!" - написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.
Глава Белого дома отметил, что демократам "не понравились результаты расследования" Мюллера, поэтому они "хотят повторения". "Охота на ведьм продолжается!" - написал он.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вызвала на совещание в среду ряд демократов, которые требуют начать в отношении Трампа процедуру импичмента. Пелоси в прошлом дистанцировалась от возможности начать процесс импичмента, поскольку, по данным СМИ, опасалась негативных политических последствий для демократов.

Призывы к импичменту участились после того, как Белый дом приказал экс-юрисконсульту Белого дома Дону Макгану отклонить приглашение дать показания в контролируемой демократами палате представителей. Лидер большинства в палате Стени Хойер заявил, что если расследование предполагаемых нарушений в конгрессе приведет к началу импичмента, "то да будет так".

Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США. Однако 37-й президент Ричард Никсон в 1974 году был вынужден уйти в отставку из-за реальной угрозы импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Президенту Биллу Клинтону был объявлен импичмент в палате представителей в 1998 году по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию, но обвинения не подтвердил сенат, и Клинтон остался на посту президента.

Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, что Москва это отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

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