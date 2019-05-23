Почему в космосе запрещен алкоголь?

23 мая 2019 04:59 (UTC+04:00)

Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев, передает Trend.

"В космосе возможно употребление всех напитков, кроме газированных и алкогольных. Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения. Реакцию человека при таких воздействиях никто прогнозировать не может", - сказал ученый.

Он отметил, что на заре создания МКС канадские диетологи предлагали включить вино в рацион космонавтов по примеру экипажей подводных лодок. Однако специалисты НАСА, изучив этот вопрос, сделали заключение, что на подлодках строгая иерархия, круглосуточное дежурство, а на МКС нет гарантии, что один из членов экипажа ночью не выпьет весь запас. Тем самым в НАСА обосновали запрет.

Что касается газированных напитков, пояснил Агуреев, то их опасность заключается в том, что при открытии газ и жидкость начинают лететь в стороны, в нос, глаза космонавтов. "Это создает неудобство", - сказал Агуреев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые планируют отправить дрожжевые грибки в дальний космос
В мире 22 мая 12:07
США намерены в 2020 году завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer
В мире 22 мая 10:03
Искусственный интеллект выяснил, как предсказывать вспышки на Солнце
В мире 21 мая 16:42
Ученые выяснили, как гипергравитация повлияет на жизнь космонавтов
В мире 20 мая 14:01
Индия в течение 10 лет отправит в космос семь беспилотных научных миссий
В мире 18 мая 11:46
NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев
В мире 17 мая 09:21
Лента новостей
Российский аппарат просканирует недра Луны
Россия 06:15
Panasonic приостановила торговые операции с Huawei
В мире 06:00
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Другие страны 05:32
ЦИК обосновала свое решение о повторном голосовании на выборах мэра Стамбула
Турция 05:09
Reuters: Трамп и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G20 в Японии
США 04:44
Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма
В мире 04:23
Трамп призвал демократов заниматься законами, а не расследованиями
США 04:06
На рынке внутренних авиарейсов Бразилии появился первый иностранный участник
Арабские страны 03:45
Пентагон рассматривает запрос об отправке 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 03:26