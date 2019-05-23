Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

23 мая 2019 06:00 (UTC+04:00)

Японская корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с Huawei после того, как министерство торговли США внесло китайскую компанию в черный список,. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал FNN.

По данным телеканала, японская компания приостановила все торговые операция с самим Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

Отношения с Huawei в среду приостановили японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au), объявив, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei. Чуть позже с аналогичным заявлением выступил и сотовый оператор NTT Docomo. Компании также приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя, в частности, P30 lite.

Решения мобильных операторов последовали после того, как министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

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