Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и блогера Кинси Волански, которая в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом”, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После ее выходки на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" численность её подписчиков с 300 тысяч пользователей за день выросла до 2,5 миллиона, но затем аккаунт оказался недоступен.

"Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки", - написала Волански в Twitter.

Ранее 2 июня Волански опубликовала на своей странице в Instagram видео забега на поле, объяснив в комментарии свои действия. По словам девушки, "жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи", а она хотела совершить поступок, который "запомнится навсегда".

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.

"Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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