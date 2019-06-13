Bloomberg: Трюдо и Трамп обсудят в Вашингтоне ратификацию нового торгового договора

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, они обсудят ратификацию нового североамериканского торгового договора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников из числа официальных лиц в Канаде, торговля будет основной темой встречи. Трюдо и Трамп, в частности, обсудят торговые споры между Вашингтоном и Пекином, а также возможность введения властями США пошлин на поставляемый в страну уран. Белый дом пока официально не подтвердил информацию о данной встрече Трюдо и Трампа.

Новый североамериканский торговый договор получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA), он придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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