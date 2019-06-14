Восточноафриканское сообщество рассмотрит вопрос о присоединении к организации ДР Конго

14 июня 2019 07:45 (UTC+04:00)

Восточноафриканское сообщество (ВАС), объединяющее Бурунди, Кению, Руанду, Танзанию, Уганду и Южный Судан, рассмотрит на своем ближайшем саммите заявку о присоединении к этой организации Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом пишет в четверг руандийская газета The New Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу точно сказать, сколько времени это займет, но я думаю, что если саммит ВАС поддержит заявку, процедура будет начата и ДРК официально присоединится к нашему сообществу в самое ближайшее время", - заявил изданию государственный министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам ВАС Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Он подтвердил, что уже обратился в секретариат ВАС, базирующийся в танзанийской Аруше, с просьбой включить этот вопрос в повестку ближайшей встречи глав шестерки, запланированной на конец ноября. Кроме того, Руанда, в 2019 году председательствующая в региональной организации, может инициировать проведение чрезвычайного саммита и в более ранний срок.

Президент ДРК Феликс Чисекеди официально заявил о желании возглавляемого им государства вступить в ВАС в письме руандийскому лидеру Полю Кагаме от 8 июня. В Киншасе отмечают, что в последние годы экономические связи страны с региональным блоком находятся на подъеме.

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