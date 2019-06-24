В Мексике консула Никарагуа задержали за перевозку нелегальных мигрантов

24 июня 2019 08:38 (UTC+04:00)

Консула Никарагуа в мексиканском городе Тапачула задержали в воскресенье в штате Оахака при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщает Национальный институт миграции латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным института, машина консула Намибии дель Сокорро Фуэнтес Гонсалес была задержана при проверке на посту в городе Сан-Педро-Тапанатепек. Оказавшиеся в машине пассажиры – двое мужчин и женщина – были идентифицированы как граждане Кубы, не имеющие легального основания для пребывания в Мексике. Они были доставлены в миграционные органы для последующего возвращения на родину.

Ситуация же с никарагуанским консулом оказалась весьма сложной. Как выявило расследование, она является диппредставителем Никарагуа в Тапачуле с 2013 года, однако ее дипломатическая виза закончилась еще в марте 2017 года. При этом свою аккредитацию перед

Институт миграции Мексики отмечает, что консул имеет дипломатическую неприкосновенность при выполнении своих обязанностей, однако она утрачивается в случае доказательства участия в действиях, выходящих за рамки закона. При этом наличие действующей дипломатической визы является зоной ответственности именно самого консула.

В сложившейся ситуации миграционные власти Мексики приняли решение передать никарагуанского представителя в генеральную прокуратуру страны для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике
Другие страны 23 июня 04:40
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики
Другие страны 23 июня 03:51
Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов
США 23 июня 01:10
Парламент Канады ратифицирует новый договор NAFTA после его одобрения Конгрессом США
Другие страны 22 июня 08:28
В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Другие страны 22 июня 06:48
США ввели санкции в отношении четырех представителей руководства Никарагуа
США 22 июня 05:58
Лента новостей
Азербайджан и Турция закупают в Туркменистане хлопковую продукцию
Бизнес 09:12
Национальный депозитарный центр Азербайджана значительно увеличил активы
Бизнес 09:11
Туркменистан заключил крупную сделку с российским КАМАЗом
Бизнес 09:03
Российская нефтяная компания подписала с Туркменистаном новое соглашение
Бизнес 09:03
Помпео рассказал, какие надежды возлагает на письмо Трампа лидеру КНДР
США 08:54
Экипаж иностранного судна спас в Японском море шестерых рыбаков из КНДР
Другие страны 08:18
У островов Индонезии в море Банда произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 07:55
Число пострадавших при обстреле аэропорта в Абхе выросло до 21 человека (Обновлено)
Арабские страны 07:38
В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда
Другие страны 07:25