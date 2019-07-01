Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"

1 июля 2019 23:10 (UTC+04:00)

Государства - члены ОПЕК на заседании в понедельник одобрили проект хартии бессрочного сотрудничества со странами "не ОПЕК". Как передает Trend, oб этом сообщил ТАСС один из делегатов, участвующих в переговорах.

Проект хартии вызвал самые длительные дискуссии среди министров, сказал собеседник агентства, не объяснив причин затруднений. Ранее агентство Shana проинформировало, что документ подверг критике министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Спустя пять часов после начала встречи источник ТАСС сообщил, что документ "только что одобрен".

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