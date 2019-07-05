На Камчатке началось извержение вулкана

5 июля 2019 02:11 (UTC+04:00)

Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ключевская сопка извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году.

"После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу (вечер четверга мск) была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы", - цитирует пресс-служба директора института Алексея Озерова.

По его словам, что в ночные часы над кратером Ключевского можно видеть свечение.

"Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана", - сказал ученый.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тысячи метров. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - находится в 30 километрах.

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