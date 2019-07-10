Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

Власти Улан-Удэ отказали местной жительнице, стоящей в очереди на жилье с 1964 года, сообщает прокуратура Бурятии и добавляет, что сумела добиться справедливости в суде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прокуратурой Советского района Улан-Удэ установлено, что местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время её очередь значится под №2", - говорится в сообщении.

Однако администрацией Улан-Удэ отказала женщина в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у неё статуса малоимущей, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура предъявила к администрации города иск в интересах женщины, требуя признать за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязать властей предоставить ей жилье в течение трех месяцев. Советский районный суд Улан-Удэ и затем верховный суд региона удовлетворили требования прокуратуры, говорится в сообщении.

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