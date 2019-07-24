США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе

Госдепартамент США во вторник обвинил власти Сирии и Россию в авиаударах по мирным жителям на юге провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее ряд западных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В минобороны РФ утверждения "Белых касок" назвали фейком. В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирии не выполняла.

"Соединенные Штаты осуждают вчерашние авиаудары по городу Маарат-аль-Нуман на юге Идлиба. Эти авиаудары затронули гражданские дома и городской рынок, по сообщениям, унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей и оставили после себя лишь руины", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, такие удары продолжаются уже почти три месяца, они вынудили покинуть свои дома как минимум 330 тысяч человек. Также она обвинила сирийских и российских военных в "преднамеренных ударах по гражданских объектам", в частности по медицинским учреждениям, в результате чего гибнут гуманитарные работники, включая сотрудников "Белых касок". Представитель госдепартамента утверждает, что на юге провинции Идлиб за последние два месяца были разрушены восемь объектов водоснабжения.

"Эти нападения угрожают политическому процессу. Мы призываем Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада вернуться к прекращению огня в этом районе и обеспечить беспрепятственный доступ для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами, как того требует резолюция 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении представителя госдепартамента.

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило во вторник о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб. По данным УКГВ ООН, в понедельник вечером в Идлибе авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб, убиты восемь человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей, говорится в сообщении.

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