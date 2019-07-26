ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не полагаем, что будет большая разница в цифрах. Мы ожидает, что (в 2019 году) будет порядка 250-257 миллионов человек с гепатитом В. Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но все равно это 71 миллион человек", - сказал он.

По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания. Кроме этого, из 71 миллиона человек с хронической инфекцией гепатита С, официально диагностирован лишь каждый пятый. Лечение от этого вида заболевания получают всего 2 миллиона человек в год.

Если не инвестировать в борьбу с заболеванием порядка 6 миллиардов долларов ежегодно, к 2030 году от различных видов гепатитов могут погибнуть 4,5 миллиона человек.

В ВОЗ отмечают, что, несмотря на программы по лечению, количество заразившихся гепатитом в мире не снижается достаточно быстро. Это связано с ростом новых очагов заболевания и низким уровнем здравоохранения. В то же время, в ряде государств достигнут значительный прогресс в лечении гепатитов. К примеру, медицинский туризм на этом направлении набирает обороты в Египте.

По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту в настоящее время находится Пакистан, где заражено свыше 10 миллионов человек. На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и РФ, при этом в каждой стране заражено порядка 3 миллионов человек.

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