В Ливии обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна

26 июля 2019 22:05 (UTC+04:00)

Спасательные службы обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у побережья Ливии. Об этом в пятницу информирует агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на организацию Красного Полумесяца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения, подчиненные ливийскому отделению Красного Полумесяца, обнаружили тела 62 мигрантов", - сообщил AFP представитель этой гуманитарной организации.

По данным Международной организации по миграции, около 145 человек были спасены, 110 пропали без вести.

Деревянная лодка с мигрантами перевернулась в четверг у берегов ливийского города Хомс, расположенного к востоку от Триполи.

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