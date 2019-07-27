ФБР обнаружило в Аризоне мужское тело с пришитой головой женщины

СМИ узнали об обыске Федерального бюро расследований США в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого было обнаружено тело мужчины, к которому пришили женскую голову, и сваленные в кучу части тел, сообщает издание New York Post со ссылкой на судебные документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", "наполненный мужскими гениталиями холодильник", голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене "как Франкенштейн", а также сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.

Издание отмечает, что о страшной находке пресса узнала из иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако, как пишут СМИ, вместо этого их выставляли на продажу.

Судебное заседание по этому делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.

New York Post также напоминает, что в 2015 году владелец центра Стефан Гор был признан виновным за торговлю частями тел и использование их в запрещенных донорами целях. Он был приговорен к отсроченному тюремному заключению сроком в один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысячи долларов.

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