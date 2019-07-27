ФБР обнаружило в Аризоне мужское тело с пришитой головой женщины

27 июля 2019 01:59 (UTC+04:00)

СМИ узнали об обыске Федерального бюро расследований США в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого было обнаружено тело мужчины, к которому пришили женскую голову, и сваленные в кучу части тел, сообщает издание New York Post со ссылкой на судебные документы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", "наполненный мужскими гениталиями холодильник", голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене "как Франкенштейн", а также сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.

Издание отмечает, что о страшной находке пресса узнала из иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако, как пишут СМИ, вместо этого их выставляли на продажу.

Судебное заседание по этому делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.

New York Post также напоминает, что в 2015 году владелец центра Стефан Гор был признан виновным за торговлю частями тел и использование их в запрещенных донорами целях. Он был приговорен к отсроченному тюремному заключению сроком в один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысячи долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ФБР опубликовало документы по исследованию образцов, которые могли принадлежать йети
В мире 6 июня 08:15
Подросток из Гватемалы умер после задержания на границе Мексики и США
В мире 21 мая 12:13
Трамп назвал худшего директора ФБР в истории
В мире 10 мая 10:03
ФБР США опасается российской разведки
США 26 апреля 20:15
ФБР рассекретило документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину
В мире 23 апреля 10:22
Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него
В мире 17 апреля 17:14
Лента новостей
ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену
В мире 02:57
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
В мире 02:27
В Баку состоялся премьерный показ самой звездной комедии года "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 02:12
Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400
В мире 02:05
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
США 01:34
Лавров: саммит БРИКС в ноябре станет еще одним шагом к укреплению этого формата
В мире 01:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была среди почетных гостей во второй день фестиваля "Жара-2019" (ФОТО)
Политика 01:06
Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев
Общество 00:38
В Петербурге произошел сбой в движении электричек
В мире 00:23