Япония хочет стать партнером программы F-35

30 июля 2019 00:15 (UTC+04:00)

Япония выразила заинтересованность в присоединении к программе разработки истребителей F-35 в качестве полноценного партнера, но Пентагон планирует отклонить просьбу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Defense News.

По данным издания, в письме от министерства обороны Японии, адресованном замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд и датируемом 18 июня, генеральный директор Бюро по планированию наращивания обороны Атсуо Сузуки (Atsuo Suzuki) официально запросил информацию о том, как Япония может превратиться из покупателя F-35 в полноценного члена программы.

"Я думаю, что становление страной-партнером программы F-35 является одним из вариантов... Я бы хотел узнать ваши мысли по поводу того, имеет ли Япония возможность стать страной-партнером. Также я прошу вас предоставить министерству обороны подробную информацию об обязанностях и правах страны-партнера, а также о распределении расходов и условиях", - говорится в письме, попавшем в распоряжение издания.

В письме также отмечается, что Токио "хотел бы принять окончательное решение о том, можем ли мы стать страной-партнером, тщательно изучив права и обязанности, связанные со становлением партнером".

По информации издания, на эту неделю назначена встреча Лорд с японскими чиновниками, где, как ожидается, будет поднят вопрос о членстве в программе. Но, как пишет издание, ответ Пентагона не удовлетворит Японию.

Управление совместной программы F-35 сообщило изданию, что количество партнеров остается ограниченным до первоначального круга инвесторов. "Объединенное партнерство F-35 закрыто 15 июля 2002 года", - заявил представитель управления программы Брэнди Шифф. По словам источника, Пентагон считает, что если Япония станет партнером программы, другие страны тоже начнут этого требовать.

Президент США Дональд Трамп сообщил в мае, что Япония хочет купить 105 американских истребителей пятого поколения F-35.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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