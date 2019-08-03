Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до пяти

3 августа 2019 18:10 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, четверо пострадали в результате землетрясения в Индонезии, произошедшего в пятницу, пишет издание Straits Times со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, два человека погибли в округе Лебак, еще три человека скончались в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Четыре человека также пострадали в округах Пандегланг и Сукабуми.

По словам главы BNPB Дони Монардо, число жертв и пострадавших продолжит расти.

Сообщается, что также были разрушены 233 здания в провинциях Бантен и Западная Ява.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в пятницу у берегов индонезийского острова Суматра. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже центр уменьшил магнитуду до 6,8.

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