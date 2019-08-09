CNN: ФБР ищет подрядчиков для выявления угроз среди пользователей Twitter и Facebook

9 августа 2019 04:14 (UTC+04:00)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подыскивает частных подрядчиков для сбора и обработки колоссального объема данных пользователей социальных платформ Twitter, Facebook и Instagram с конечной целью оперативного выявления угроз извне и внутри страны. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ФБР приступила к конфиденциальному поиску таких подрядчиков еще в начале июля. Бюро требуется "доступ в режиме реального времени к полному набору обменов в социальных сетях", чтобы в лучшей степени отражать угрозы со стороны террористических группировок и внутренние угрозы. В идеале ФБР хотела бы получать своевременные сигналы о готовящихся в США диверсиях или акциях так называемых террористов домашнего разлива, а также в случае необходимости быстро получать IP-адреса, номера удостоверений личности и телефоны нужных лиц.

Как напоминает телекомпания, ФБР в 2016 году объявило о найме аналитической компании Dataminr для "ведения поиска на платформе Twitter в режиме, близком к реальному времени, с использованием индивидуально подобранных фильтров". Телекомпания не исключает, что бюро в настоящий момент расширяет сферу деятельности Dataminr. CNN обратилась в ФБР за комментариями, но получила отказ.

Телекомпания обращает внимание на то, что планы ФБР идут вразрез с политикой иных ведомств федерального правительства, которые, наоборот, требуют от социальных сетей ужесточения методов защиты персональных данных пользователей. В июле Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.

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