Замглавы бюро The New York Times отстранен после критики за высказывания в соцсетях

Заместитель редактора бюро газеты The New York Times в Вашингтоне Джонатан Уайсмен отстранен от исполнения должностных обязанностей за ряд необдуманных суждений, вызвавших критику коллег и общественности. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джонатан Уайсмен сегодня встретился с [исполнительным редактором Дином Бэкетом] и принес свои извинения за недавние серьезные оплошности. Он, как результат своих деяний, был отстранен, не будет больше курировать команду, освещающую происходящее в Конгрессе, и не будет активно выступать в социальных сетях. Обычно мы не обсуждаем кадровые вопросы, но в данном случае поступаем иначе с ведома Джонатана", - приводит телекомпания заявление пресс-службы издания.

В последние недели Уайсмен вызвал много критики в свой адрес за записи в социальных сетях, поясняет CNN. Речь шла о комментариях в отношении членов нижней палаты Конгресса США от Демократической партии Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, Рашиде Тлаиб, являющейся палестинкой по происхождению, и темнокожем Джоне Льюисе родом из штата Алабама. Уайсмен в своем Twitter высказал мнение о том, что Омар и Тлаиб не следует считать подлинными представительницами американского Среднего Запада, а Льюиса - представителем Юга. Многие сочли эти твиты расистскими.

Согласно публикации, Уайсмен на прошлой неделе написал в Twitter, что Министерство юстиции продвигает на один из важных постов в ведомстве кандидата в "стремлении лишить должности афроамериканца из Демократической партии". При этом сотрудник газеты не учел, что соперник демократа сам является темнокожим.

Исполнительный редактор газеты Бэкет сообщил телекомпании, что решил провести собрание с сотрудниками издания из-за поведения бывшего замредактора бюро в Вашингтоне.

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