Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами

19 августа 2019 05:00 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ведем очень хорошие переговоры с "Талибаном". Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством", - сказал журналистам Трамп перед возвращением в Вашингтон из отпуска в Нью-Джерси.

Президент США также отметил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане ниже 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.

США ведут переговоры с талибами, в которых не участвует правительство Афганистана, однако заявляют, что афганские власти должны участвовать в урегулировании в стране.

"Посмотрим, что будет. Мы сократили (присутствие) до примерно 13 тысяч человек и сократим его еще немного, а потом решим (оставаться ли дальше в Афганистане)", - сказал Трамп.

Президента США спросили, как он может доверять талибам на переговорах после того, как в Афганистане произошел очередной теракт. "Я никому не верю на слово, в Афганистане продолжается ужасная ситуация", - заявил Трамп.

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