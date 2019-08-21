Назван самый высокооплачиваемый актер года

21 августа 2019 22:01 (UTC+04:00)

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список, опубликованный на сайте издания, возглавил Дуэйн Джонсон, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Благодаря таким фильмам, как «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также сериалу «Футболисты» и рекламному контракту с брендом Under Armour Джонсон заработал за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го 89,4 миллиона долларов. В прошлом году его доходы составили 119 миллионов долларов, тогда он уступил лидерство в рейтинге Forbes Джорджу Клуни, сумевшему удачно продать свою компанию-производителя текилы. В новый список Клуни попасть не удалось.

Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы «Мстители» Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов).

В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

23 августа будет опубликован список самых высокооплачиваемых актрис.

Все использованные в рейтинге Forbes суммы актерских заработков указаны до выплаты налогов, а также до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов, с которыми работают артисты.

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