Apple представила новую модель iPad

10 сентября 2019 23:34 (UTC+04:00)

Apple представила во вторник на презентации в Купертино (штат Калифорния) новую модель планшетного компьютера iPad. Трансляция идет на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

iPad седьмого поколения получил 10,2-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion. Устройство оснащено датчиком, распознающим отпечатки пальцев.

Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.

Как сообщили на пресс-конференции, новинка уже доступна для заказа, доставлять планшеты начнут в конце сентября. В США стоимость устройства составляет $329.

На мероприятии также было объявлено, что новый сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.

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