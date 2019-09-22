NASA и Австралия будут вместе осваивать Луну

22 сентября 2019 12:57 (UTC+04:00)

Австралия вместе с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет участвовать в освоении Луны и Марса. Соответствующий протокол о намерениях подписали в субботу в американской столице заместитель главы NASA Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк. Церемония состоялась в присутствии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Австралийцы, в частности, присоединятся к новой программе по исследованию спутника Земли Artemis. Стороны будут сотрудничать в области робототехники, автоматики, использования искусственного интеллекта. Представители Зеленого континента активно используют данные технологии в добыче полезных ископаемых.

"Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году. У нас установились очень крепкие отношения", - приводит слова Морхарда пресс-служба NASA.

Австралийское правительство инвестирует в течение пяти лет $101,9 млн в национальные предприятия и исследовательские центры.

Выступая на церемонии подписания соглашения Скотт Моррисон отметил, что анонсированные инвестиции принесут пользу австралийской экономике, создав новые рабочие места и новые технологии для национального бизнеса. Ожидается, что инвестиции будут распределены по трем ключевым направлениям: развитие робототехники и высоких технологий, участие в международном производстве продукции космической индустрии и развитие собственной космической отрасли.

Несмотря на то, что агентство Австралии было создано лишь в июле прошлого года, сотрудничество двух стран в сфере космоса имеет давнюю историю. Первое соглашение между NASA и австралийским объединением научных и прикладных исследований было подписано еще в 1960 году. Совсем недавно астронавты тренировались в малонаселенных районах континента, где горные породы имеют схожий с разломами на Красной планете возраст.

Программа "Артемида" будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен пройти в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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