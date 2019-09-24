Британия, Франция и Германия считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран

24 сентября 2019 01:50 (UTC+04:00)

Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали", - отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.

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