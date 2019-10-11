Нефть дорожает на надеждах на дополнительное снижение добычи ОПЕК+

11 октября 2019 09:29 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после заявлений генсекретаря ОПЕК, которые были восприняты как сигнал возможного дополнительного сокращения добычи сырья странами организации, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 59,41 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,54%, до 53,84 доллара за баррель, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Участники торгов с оптимизмом продолжают отыгрывать сделанные в четверг заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что участники сделки ОПЕК+ на очередной встрече в декабре могут рассмотреть все варианты по ее будущему. Он добавил, что все участники ОПЕК+ хотели бы сохранить стабильность на рынке, несмотря на более слабые прогнозы на 2020 год. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

Помимо заявлений Баркиндо определенное влияние на настроения трейдеров оказывают ожидания новостей вокруг очередных торговых переговоров между США и Китаем. Две крупнейшие мировые экономики стремятся урегулировать торговый конфликт, который длится уже более года и приводит к замедлению мирового экономического роста и сокращению потребления топлива.

"США являются крупнейшим мировым потребителем нефти, а Китай — крупнейшим локомотивом роста спроса на нефть в годовом исчислении", — сказал рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер.

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