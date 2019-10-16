Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию до конца октября

16 октября 2019 10:21 (UTC+04:00)

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.

"Визит может состояться до конца октября", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Операция "Источник мира" внесет вклад в защиту территориальной целостности Сирии
Турция 01:52
Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии
Россия 00:47
Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом
США 00:20
Реджеп Тайип Эрдоган: Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана
Политика 15 октября 23:15
Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Политика 15 октября 18:19
Президенты Узбекистана и Турции обсудили в Баку совместные инвестпроекты стран
Узбекистан 15 октября 13:32
Лента новостей
Позитивные изменения по многим показателям отмечены у Nikoil Bank
Финансы 11:24
Прогноз: Производство авто в Казахстане превысит 40 тыс
Бизнес 11:24
В январе-сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 800 объектов недвижимости
Турция 11:24
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 11:22
Азербайджан увеличил экспорт газа
Энергетика 11:20
Total огласила сроки начала добычи коммерческого газа на месторождении «Абшерон»
Энергетика 11:19
Доставленные в Баку новые автобусы будут переданы в эксплуатацию до конца года (Эксклюзив)
Общество 11:18
Интеграционные процессы в Тюркском совете способствуют экономическому росту в регионе - эксперт (Эксклюзив)
Экономика 11:16
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:00