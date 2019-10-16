Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию до конца октября

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.

"Визит может состояться до конца октября", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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