Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

3 ноября 2019 12:05 (UTC+04:00)

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших на Филиппинах на этой неделе, возросло до 21, сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на опубликованный отчет национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 403 пострадавших.

Согласно NDRRMC, число пострадавших также возросло до 432. Землетрясения повредили около 30 тысячи объектов инфраструктуры, включая почти тысячу школ, десятки религиозных объектов и медицинских центров, а также более 20 дорог и мостов.

Два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5 произошли на филиппинском острове Минданао 29 и 31 октября.

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