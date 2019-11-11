Колумбия призвала созвать экстренное заседание ОАГ в связи с кризисом в Боливии

Власти Колумбии призывают Организацию американских государств (ОАГ) созвать экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Боливии. Соответствующее заявление в воскресенье распространил колумбийский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии внимательно следит за последними политическими событиями Боливии. Колумбия просит генеральный секретариат [ОАГ] в срочном порядке созвать сессию Постоянного совета с тем, чтобы найти решения сложной институциональной ситуации, в которой находится Боливия", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Богота рекомендует всем слоям боливийского общества "работать совместно, чтобы гарантировать мирную передачу власти, строгое соблюдение конституционных положений, регулирующих правовую систему Боливии".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

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