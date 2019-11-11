Колумбия призвала созвать экстренное заседание ОАГ в связи с кризисом в Боливии

11 ноября 2019 03:37 (UTC+04:00)

Власти Колумбии призывают Организацию американских государств (ОАГ) созвать экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Боливии. Соответствующее заявление в воскресенье распространил колумбийский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии внимательно следит за последними политическими событиями Боливии. Колумбия просит генеральный секретариат [ОАГ] в срочном порядке созвать сессию Постоянного совета с тем, чтобы найти решения сложной институциональной ситуации, в которой находится Боливия", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Богота рекомендует всем слоям боливийского общества "работать совместно, чтобы гарантировать мирную передачу власти, строгое соблюдение конституционных положений, регулирующих правовую систему Боливии".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
В мире 02:41
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Другие страны 00:42
Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента
Другие страны 00:01
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Другие страны 10 ноября 21:35
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 10 ноября 20:21
Лента новостей
Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией
Россия 04:04
Соцпартия побеждает на выборах в Испании после обработки почти всех протоколов
Европа 03:06
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
В мире 02:41
В Мексике неизвестные в ходе разбойного нападения похитили золотые слитки на $26 млн
Другие страны 02:20
ДТП в Турции: есть погибший и пострадавшие
Турция 01:57
Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками
Арабские страны 01:24
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Экс-постпред США назвала бывших сотрудников Белого дома, действовавших против Трампа
США 01:03
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Другие страны 00:42