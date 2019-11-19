Принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали для лечения ишемической болезни сердца

Таиландская принцесса Маха Чакри Сириндон была доставлена в понедельник вечером в больницу Чулалонгкорн для лечения ишемической болезни сердца. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Королевского дворца, принцесса страдала от боли в груди и неровного пульса перед тем, как врачи посоветовали ей отправиться в больницу. В медицинском учреждении коронарная ангиография показала суженные срезы в кровеносном сосуде сердца, однако ангиопластика не требовалась. Врачи рекомендовали сестре короля Рамы X остаться в больнице для прохождения курса лечения.

В середине октября Сириндон была госпитализирована для лечения инфекции и воспаления желудочно-кишечного тракта.

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