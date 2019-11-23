В Турции объявлен тендер на строительство более 400 жилых объектов

23 ноября 2019 14:25 (UTC+04:00)

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